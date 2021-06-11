  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:55
117
Asyaromanenkova Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Набиуллина: Инфляция вызывает все большее беспокойство

0 0

Новый прогноз по инфляции регулятор сделает в июле.

Центробанк обеспокоен повышением уровня инфляции в России. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что инфляция вызывает "всё большее беспокойство".

На опорном заседании в июле Центробанк планирует уточнить свой макропрогноз, в том числе и по инфляции.

Уточненный прогноз мы дадим в июле. У нас будет опорное заседание, и мы, конечно, все наши прогнозы уточним.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

По итогам 2021 года регулятор ожидает инфляцию в стране ниже нынешнего уровня годовой инфляции, однако выше апрельского прогноза. Набиуллина добавила, что Банк России ждет осеннего снижения инфляции.

Ранее мы собщали, что Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5%

Видео: Банк России

Теги: инфляция, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии