Набиуллина: Инфляция вызывает все большее беспокойство

Новый прогноз по инфляции регулятор сделает в июле.

Центробанк обеспокоен повышением уровня инфляции в России. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что инфляция вызывает "всё большее беспокойство".

На опорном заседании в июле Центробанк планирует уточнить свой макропрогноз, в том числе и по инфляции.

Уточненный прогноз мы дадим в июле. У нас будет опорное заседание, и мы, конечно, все наши прогнозы уточним. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

По итогам 2021 года регулятор ожидает инфляцию в стране ниже нынешнего уровня годовой инфляции, однако выше апрельского прогноза. Набиуллина добавила, что Банк России ждет осеннего снижения инфляции.

Ранее мы собщали, что Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5%

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