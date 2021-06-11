Набиуллина: Инфляция вызывает все большее беспокойство

Центробанк обеспокоен повышением уровня инфляции в России. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что инфляция вызывает "всё большее беспокойство".
На опорном заседании в июле Центробанк планирует уточнить свой макропрогноз, в том числе и по инфляции.
Уточненный прогноз мы дадим в июле. У нас будет опорное заседание, и мы, конечно, все наши прогнозы уточним.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
По итогам 2021 года регулятор ожидает инфляцию в стране ниже нынешнего уровня годовой инфляции, однако выше апрельского прогноза. Набиуллина добавила, что Банк России ждет осеннего снижения инфляции.
Ранее мы собщали, что Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5%
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