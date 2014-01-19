Набиуллина: Центробанк ожидает дальнейшего снижения инфляции в России

Регулятор ожидает дальнейшего снижения темпов роста цен.

Центробанк ожидает дальнейшего снижения инфляции в России. Об этом заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, Банк России ожидает дальнейшего снижения темпов роста цен. Набиуллина отметила, что будут уходить разовые факторы, но также будут снижаться устойчивые компонента. Глава регулятора отметила, что сейчас устойчивые компоненты остаются выше четырех.

Ранее Набиуллина сообщала, что Центробанк готовит меры защиты замороженных резервов.

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