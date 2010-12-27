В Петербурге облагородят набережную реки Оккервиль

На ней появятся коллективная зона для барбекю и удобные спуски к воде.

Территория у реки Оккервиль от Уткина моста до Заневского проспекта будет благоустроена в рамках проекта "Твой бюджет-2019". Реализация задумки жительницы Петербурга Эльвиры Гизатуллиной оценивается в 1,55 млн рублей. Об этом сообщила страница проекта "Твой бюджет" Красногвардейского района ВКонтакте.

Автор проекта отметила, что основные проблемы местности - отсутствие обустроенных зон отдыха, большое количество мусора и обильные заросли кустарников.

В плане создать на территории набережной коллективную зону для барбекю, а также удобные спуски к воде. Одобрение комитета по благоустройству не получило предложение женщины по возведение деревянного амфитеатра на берегу реки. Его установка обойдётся слишком дорого.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге выбрали всех победителей проекта "Твой бюджет".

Фото: "Твой бюджет" Красногвардейский район / ВКонтакте