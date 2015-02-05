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На набережной Охты в субботу проводят лето
Сегодня, 10:37
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На набережной Охты в субботу проводят лето

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Гостей ждут интересные викторины, призы и отличная компания. 

На набережной Охты за Домом молодежи "Квадрат" 31 августа пройдет фестиваль. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района. 

Фестиваль начнется в 15:00. Гостей ждут интересные викторины, призы и отличная компания.  На набережной состоится закрытие летнего сезона.

Оно пройдёт в формате квеста, где любой желающий сможет улучшить свои навыки работы в команде, а также познакомиться с миром добровольчества. 

Пресс-служба администрации Красногвардейского района

Вход на квест свободный. Необходима регистрация по ссылке.

Ранее мы писали, что на Елагином острове Павел Глазков проведет экскурсию.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского

Теги: дом молодежи квадрат, квест, набережная охты, проводы лета
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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