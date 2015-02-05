На набережной Охты в субботу проводят лето

Гостей ждут интересные викторины, призы и отличная компания.

На набережной Охты за Домом молодежи "Квадрат" 31 августа пройдет фестиваль. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Фестиваль начнется в 15:00. Гостей ждут интересные викторины, призы и отличная компания. На набережной состоится закрытие летнего сезона.

Оно пройдёт в формате квеста, где любой желающий сможет улучшить свои навыки работы в команде, а также познакомиться с миром добровольчества. Пресс-служба администрации Красногвардейского района

Вход на квест свободный. Необходима регистрация по ссылке.

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Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского