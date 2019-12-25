На набережной Обводного канала из-за пожара перекрыли движение

В седьмом часу ранг пожара удалось снизить до №1-БИС.

На набережной Обводного канала утром 23 ноября перекрыли движение от Старо-Петергофского шоссе до улицы Шкапина. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. Кроме того, информация появилась в "Яндекс.Картах".

Горожане заметили на перекрытом участке пожарные машины. Ночью на улице Розенштейна, которая примыкает к набережной Обводного канала, произошел серьезный пожар. В огне оказались 1500 кв. метров площади. О ликвидации пожара до сих пор не сообщалось.

В СПб ГКУ "Организатор перевозок" предупредили пассажиров о том, что движение автобусных маршрутов №№ 65, 67, 70, 71 временно изменялось. Сейчас они курсируют по действующим трассам.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Сергей Воробьев, Кристиночка Хабарова