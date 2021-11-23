Ночью на улице Розенштейна тушили доходный дом

Огонь охватил площадь 1500 квадратных метров.

В ночь на 23 ноября в Адмиралтейском районе Петербурга произошел сильный пожар. На улице Розенштейна, 39/2, загорелся доходный дом, в котором проводился капитальный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 03:58. Огонь охватил площадь 1500 квадратных метров. Горели 3-й и 5-й этажи 6-этажного исторического здания. Произошло частичное обрушение перекрытий между 3-м и 4-м этажами.

Пожару присвоили второй номер сложности. Огонь тушили 100 человек личного состава МЧС и 30 единиц техники. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели, устанавливается причина возгорания.

В результате ЧП никто из людей не пострадал.

Ранее в Купчино спасали пенсионерку из горящей квартиры на 11 этаже.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу