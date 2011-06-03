В Купчино спасали пенсионерку из горящей квартиры на 11 этаже

Женщина просила о помощи с балкона.

В понедельник, 22 ноября, во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в многоэтажном доме. В доме на Будапештской улице воспламенилась квартира на 11 этаже. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 11:12. По данным спасателей, в однокомнатной квартире площадью 32 квадратных метров загорелась обстановка в комнате. Огонь также охватил коридор площадью 15 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в 11:52. С огнем боролись 20 человек личного состава МЧС, а также четыре единицы техники.

Очевидцы рассказали о пенсионерке, которая с балкона просила о помощи. На кадрах видно, как женщина вылезает из окна. Она осталась жива, однако об ее состоянии ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что в заброшенном доме в Зеленогорске во время пожара погибли два человека.

Фото: ВКонтакте / Купчино - Фрунзенский район | Подслушано / Серж Кириллов