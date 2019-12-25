В заброшенном доме в Зеленогорске во время пожара погибли два человека

Пожар удалось ликвидировать в 4:00.

Ночью 22 ноября в Курортном районе Петербурга произошел пожар, в котором погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в заброшенном доме №14 по Торфяной улице поступил на пульт дежурного МЧС около 1:37. В доме сгорели второй этаж и чердак. Пожар удалось ликвидировать в 4:00.

Во время пожара погибли два человека. С огнём боролись три единицы техники и 15 человек личного состава.

Неделю назад на пепелище в Мшинской нашли два обгоревших тела.

Фото: Piter.tv