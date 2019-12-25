На Васильевском острове в Петербурге появится набережная Миклухо-Маклая

На Васильевском острове в Петербурге появится набережная Микухо-Маклая. Об этом сообщили в Смольном.
Согласно постановлению губернатора Александра Беглова, имя дадут безымянному проезду, которые располагается от Западного скоростного диаметра до улицы Челюскина. Решение было принять на заседании Топонимической комиссии.
Напомним, Миклуха-Маклай – знаменитый русский путешественник, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого Берегом Маклая. Его жизнь и деятельность также тесно связана с Петербургом.
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Фото: Википедия (A.Savin)
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