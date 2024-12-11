Набережную Макарова с мостом через Смоленку отстроят за 10,4 млрд

В настоящее время проводятся общественные обсуждения проекта.

Строительство нового участка набережной Макарова с мостом через реку Смоленку на Васильевском острове в Санкт-Петербурге обойдется в 10,4 миллиарда рублей. Информация о стоимости проекта опубликована на сайте госзакупок.

Проект предусматривает создание участка набережной от 2-й линии Васильевского острова до съезда с моста Бетанкура.

Строительство нового участка набережной планируется завершить в течение пяти лет — до 2029 года. Общая стоимость реализации проекта, включая проектирование, составляет 11,64 миллиарда рублей. Большая часть расходов — 10,8 миллиарда рублей — запланирована на период после 2027 года.

В настоящее время проводятся общественные обсуждения проекта.

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Фото: Википедия / Alex "Florstein" Fedorov