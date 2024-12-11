Оператор аэропорта Пулково погасил кредит за первую очередь развития

Всего модернизация обошлась в 1,2 млрд евро.

Компания "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС), оператор аэропорта Пулково, успешно погасила кредит, привлеченный для финансирования первой очереди развития аэропорта. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Модернизация аэропорта Пулково, начавшаяся в 2010 году и завершившаяся четыре года спустя, включала в себя строительство нового пассажирского терминала, перронов, реконструкцию здания Пулково-1, а также создание аэродромной инфраструктуры, бизнес-центра и гостиницы. Общая сумма финансирования проекта составила 1,2 млрд евро, из которых 700 млн евро были привлечены в виде кредита.

Развитие аэропорта Пулково осуществляется в рамках сотрудничества правительства Санкт-Петербурга и ВВСС. В прошлом году стороны подписали дополнительное соглашение о реализации второй очереди проекта, которую планируется завершить до 2060 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что за 2024 год аэропорт Пулково обслужил 20,9 млн пассажиров.

Фото: Piter.TV