В 2023 году на участке набережной Фонтанки у Аничкова дворца пройдёт капремонт

На мероприятия готовы выделить 102 млн рублей. Дорожники приведут в порядок гранит и бутовую кладку.

Капитальный ремонт 53-метрового участка набережной реки Фонтанки напротив Аничкова дворца стартует в начале 2023 года. Как сообщила сообщила пресс-служба СПБ ГБУ "Мостотрест", на эти нужды готовы выделить 102 млн рублей.

Рабочую документацию к проекту разработают уже в 2022-ом. После обследования участка, специалистами было выявлено несколько значительных дефектов, исправлением которых и займётся подрядчик. Так, необходимо устранить разрушения бутовой кладки, отчистить гранит, устранить просадки на тротуаре и газоне, которые образовались в результате вымывания грунта. На финальном этапе будут поправлены камни мощения тротуара и отмыты решётки.

Сдать готовый участок необходимо к концу 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что почти 90 млн рублей готовы выделить на ремонт участка набережной Мойки.

Фото: Piter.TV