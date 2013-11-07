С 8 по 10 июля частично перекроют движение по ЗСД у набережной Екатерингофки

Водители временно не смогут проехать по участку из-за дорожных работ.

Плановые дорожные работы временно прервут движение транспорта по участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) от набережной Макарова до набережной реки Екатерингофки. Дорога будет недоступна для проезда с 8 по 10 июля. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы".

Так, в пятницу движение перекроют с 23:30. Водители снова смогут попасть на участок в воскресенье с 12:00. Также в субботу, 9 июня, с 3:00 до 12:00 закроется въезд на ЗСД в сторону набережной Макарова.

Другой съезд, расположенный на юге КАД, и заезд с набережной Екатерингофки будут работать без изменений.

Ранее мы сообщили о том, что работы по замене деформационного шва на юге КАД завершили на 11 дней раньше запланированного.

Фото: Wikipedia