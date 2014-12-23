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Работы по замене деформационного шва на юге КАД завершили на 11 дней раньше запланированного
Сегодня, 12:52
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Работы по замене деформационного шва на юге КАД завершили на 11 дней раньше запланированного

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Движение на съезде полностью восстановлено.

На съезде из Ленобласти с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД досрочно завершили дорожные работы. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Работы стартовали 20 июня, запланированный срок их окончания — 18 июля, однако 7 июля все уже готово. Дорожники меняли деформационный шов и попеременно перекрывали полосы движения.

Дорожные ограничения на участке сняли, движение транспорта по съезду №1 осуществляется в штатном режиме. 

Ранее водителей предупредили об ограничениях движения в 8 районах Петербурга. 

Теги: дорожные работы, кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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