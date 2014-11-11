Водителей предупредили об ограничениях движения в 8 районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция сообщила о новых ограничениях для движения транспорта, которые вступят в силу в ближайшие дни. Piter.tv рассказывает о самых масштабных из них.

В Выборгском районе с 7 июля по 9 октября будет ограничено движение транспорта на перекрестке улицы Академика Лебедева и Лесного проспекта. Это связано с работами по размещению временных ограждений.

Ремонт дорожного покрытия в Красносельском районе ограничит проезд по улице Маршала Захарова от проспекта Героев до проспекта Маршала Жукова с 9 июля по 14 октября.

Также с июля по октябрь пройдет ряд работ в Центральном районе. С 7 по 15 октября — на Мытнинской улице, 8-й Советской от Мытнинской. С 8 июля по 7 октября — у дома №13 по проспекту Бакунина от Херсонской улицы до Перекупного переулка.

На участках на Васильевском острове, Усть-Ижоре, поселке Песочный движение будет вовсе закрыто на непродолжительный период. Подробнее узнать об ограничениях можно на сайте ГАТИ.

Фото: Piter.tv