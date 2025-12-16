На жилищную поддержку в Петербурге выделили 17,3 млрд рублей

С начала 2026 года более 3,7 тысячи петербургских семей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря комплексной поддержке города. На эти цели направлено свыше 10,5 миллиарда рублей, что составляет более 60 процентов от годового бюджета.

С начала 2026 года более 3,7 тысячи петербургских семей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря мерам государственной поддержки. Об этом сообщил председатель Жилищного комитета Денис Удод. Он подчеркнул, что на эти цели направлено свыше 10,5 миллиарда рублей — это более 60 процентов от годового бюджета, и город сохраняет высокий темп, видя реальные результаты.

В 2026 году на различные меры поддержки при покупке жилья предусмотрено 17,3 миллиарда рублей. Ожидается, что воспользоваться ими смогут более 4,3 тысячи семей.

Большинство получателей помощи — свыше 2,7 тысячи семей — воспользовались социальными выплатами и льготными займами для приобретения собственного жилья. Ещё 981 семья, состоявшая на жилищном учёте, получила новые квартиры.

В Смольном отмечают, что за последние пять лет очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий сократилась в 2,5 раза. Особое внимание уделяется поддержке льготных категорий граждан, включая детей-сирот, многодетные семьи, семьи с детей-инвалидами, ветеранов боевых действий и людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями.

Ранее мы сообщали, что бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина заподозрили в получении взятки в 8,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv