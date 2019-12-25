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На железнодорожном вокзале Выборга оценили работу торговых точек
Сегодня, 9:00
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На железнодорожном вокзале Выборга оценили работу торговых точек

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Нарушений стало еще меньше по сравнению с прошлой проверкой.

В конце прошедшей недели представители администрации Выборгского района и сотрудники транспортной полиции провели рейд на железнодорожном вокзале Выборга. Комиссия проверила исполнение торговыми точками санитарных норм и постановления правительства региона. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

По словам председателя комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации Выборгского района Нины Сивицкой, количество нарушителей сокращается с каждый новый проверкой. Тем не менее, ко всем, кто нарушает правила, по-прежнему применяются жесткие меры: 

Ряд сотрудников предприятий Выборга и Выборгского района, имеющих все средства защиты, не соблюдают предписанные нормы. Обращаем внимание руководителей, что в таких ситуациях необходимо ужесточить контроль за персоналом с целью недопущения подобных нарушений.

– подчеркнула Сивицкая

Отметим, что проверки предприятий на предмет исполнения  противоэпидемических мер проводятся во всех населенных пунктах района. 

Ранее мы рассказали о том, что жительница Выборга подарила школьнице планшет.

Фото: Gudok.ru

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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