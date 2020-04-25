Жительница Выборга подарила школьнице планшет

Бывшая учительница поддержала акцию «Помоги учиться».

Третью неделю школьники обучаются дистанционно. Образовательные учреждения организуют учебный процесс с помощью онлайн-платформ. Для этого каждому ребенку необходим компьютер, ноутбук или планшет с выходом в Интернет.

Несмотря на распространение технологий, не все школьники могут учиться удаленно. Многие дети не имеют соответствующей техники, с помощью которой необходимо осваивать образовательную программу.

Согласно информации комитета образования Ленинградской области, 3500 школьников региона нуждаются в гаджетах. Чтобы решить эту проблему, администрация Выборгского района запустила благотворительную акцию "Помоги учиться", в рамках которой каждый желающий может поделиться гаджетом с учениками.

Так, известная в Выборге преподавательница музыкальной школы Галина Деревцова подарила планшет школьнице.

Бывшая ученица Галины Деревцовой, а сегодня руководитель развития культурных программ АНО "Фаворит Выборг", Алла Васильева помогла организовать передачу планшета. Также в мероприятии приняли участие комитет образования администрации Выборгского района и директор школы №14 Наталья Королева.

Я прочитала в газете, что требуются гаджеты для обучения школьников. "Я давным-давно хотела научиться работать на компьютере или планшете, муж тоже хотел научиться, но у нас ничего не получилось. И практически новый планшет лежит без дела. Очень хочу, чтобы кому-то из выборгских школьников этот планшет передали.

- Передает слова бывшей учительницы Алла Васильева.

Планшет подарили Софии Ивановой, ученице 7Б класса школы №14. До этого девочка выполняла задания с помощью мобильного телефона.

По словам Софии, при посещении школы было проще обучаться, так как новые темы объясняли более подробно. Сейчас материал приходится осваивать самостоятельно.

Заданий довольно много на разных платформах. Нужно пройти тест или просто изучить новую тему.

- говорит школьница.

Напомним, что акция продлится до 28 апреля. По всем организационным вопросам в рамках акции жители могут обратиться по телефонам: (81378) 271 61 и (921) 300 20 34.

