На жалобы автомобилистов Петербурга отреагировала Госдума

"Короткими" полисами ОСАГО пользуются таксисты, автомобилисты, которые совершают редкие или разовые поездки, и те, у кого заканчивается страховка перед продажей своей машины.

Михаил Романов, депутат Госдумы от Петербурга, обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и попросил проверить страховщиков, которые отказываются продавать краткосрочные полисы ОСАГО, действующие от одного дня до трех месяцев. Причиной обращения стали жалобы владельцев автомобилей из города на Неве, пишет "РБК Петербург" 16 марта.

"Короткими" полисами ОСАГО пользуются таксисты, автомобилисты, которые совершают редкие или разовые поездки, и те, у кого заканчивается страховка перед продажей своей машины.

Закон, позволяющий оформлять водителям краткосрочные полисы ОСАГО, вступил в силу 2 марта. К примеру, годовая страховка на Lada Granta 2023 года выпуска обойдется в 5724,71 рублей, а полис на 10 дней – в 1030,44 рублей.

Однако, утверждает Романов, в течение первой недели марта к нему обратились с жалобами несколько десятков петербуржцев и заявили, что страховые компании не запустили "короткие" ОСАГО. При этом, по словам экспертов, такие полисы большим спросом не пользуются. Многие автомобилисты считают покупку этой страховки невыгодной.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)