Изменений в ПДД, ОСАГО или штрафы в феврале не предвидятся.

Какие изменения ждут российских водителей с 1 февраля, рассказал автомобильный портал 110km.ru.

Самое существенное изменение, которое вступает в силу с 1 февраля – изменение тарифов государственной системы "Платон", по которой с грузовиков массой свыше 12 тонн взимается плата за проезд по федеральным дорогам. Цифры вырастут до 3,05 рубля за каждый километр проезда или на 7,42%.

Изменений в ПДД, ОСАГО или штрафы в феврале не предвидятся. Сотрудники ДПС продолжат проверять наличие зимней резины. Штраф за покрышки не по сезону – 500 рублей.

Также в некоторых регионах продолжится эксперимент по отмене мигающего зеленого сигнала светофора.

Ранее мы писали о том, что в России в 2023 году на 366% выросли продажи электрокаров.

Фото: Piter.tv