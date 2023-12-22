В России в 2023 году на 366% выросли продажи электрокаров

В стране было продано 14 408 новых электрокаров.

В 2023 году в России было продано чуть более 1 млн новых легковых автомобилей. Большую долю занимают машины с традиционными бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. При этом продажи электрокаров выросли в 4,5 раза.

Как рассказал портал 110km.ru, рынок электрокаров в России по-прежнему находится в зачаточном состоянии. Однако стремительный рост объемов свидетельствует о чрезвычайной перспективности этого сегмента и его огромной емкости.

В 2023 году, по данным "Автомаркетолога", в стране было продано 14 408 новых электрокаров или на 366% больше, чем годом ранее. Больше всех электрокаров в прошлом году в РФ продал китайский бренд Zeekr – 3 741 экземпляр. В российскую линейку входят три модели, самая доступная из них стоит 4 млн рублей.

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