На здравоохранение Петербурга хотят дополнительно добавить более 9 млрд рублей в 2022 году

Власти Петербурга хотят выделить комитету по здравоохранению города дополнительно 9 млрд рублей в рамках корректировки бюджета на 2022-й год. Соответствующий документ был опубликован на сайте Смольного.
Половина из 9,2 млрд рублей будет получена из федерального бюджета на помощь пациентам с COVID-19. По миллиарду пойдет на лекарства для пациентов с коронавирусом и территориальному фонду ОМС. 1,8 млрд рублей — на модернизацию первичного звена здравоохранения.
Изначально в следующем году ведомству планировали выделить 107 млрд рублей.
В этом году на модернизацию первичного звена было выделено 3,8 млрд рублей. В общей сложности отремонтируют 70 поликлиник.
Фото: Piter.TV
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