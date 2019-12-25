На здравоохранение Петербурга хотят дополнительно добавить более 9 млрд рублей в 2022 году

Власти работают над проектом бюджета на следующий год.

Власти Петербурга хотят выделить комитету по здравоохранению города дополнительно 9 млрд рублей в рамках корректировки бюджета на 2022-й год. Соответствующий документ был опубликован на сайте Смольного.

Половина из 9,2 млрд рублей будет получена из федерального бюджета на помощь пациентам с COVID-19. По миллиарду пойдет на лекарства для пациентов с коронавирусом и территориальному фонду ОМС. 1,8 млрд рублей — на модернизацию первичного звена здравоохранения.

Изначально в следующем году ведомству планировали выделить 107 млрд рублей.

В этом году на модернизацию первичного звена было выделено 3,8 млрд рублей. В общей сложности отремонтируют 70 поликлиник.

Фото: Piter.TV