Первые в Петербурге антивандальные плазменные экраны установили на КДЦ "Московский"

На фасаде культурно-досугового центра "Московский" смонтировали антивандальные плазменные панели. Об этом сообщила пресс-служба администрации города 21 декабря.
Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел отреставрированный фасад памятника архитектуры XX века. Ранее на его месте находился ДК культуры имени Ильича. Зданию вернули исторический облик и дополнили новейшим оборудованием. Это первое учреждение культуры в городе, которое получило мультимедийные экраны с антивандальной защитой.
На плазменных панелях планируют показывать социально значимую информацию и видеоролики.
Ранее мы рассказали, что в Адмиралтейской районе обрушился исторический фасад бывшей табачной фабрики.
Фото: администрация Санкт-Петербурга
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