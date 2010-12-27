Первые в Петербурге антивандальные плазменные экраны установили на КДЦ "Московский"

Три мультимедийных экрана будут электронной афишей.

На фасаде культурно-досугового центра "Московский" смонтировали антивандальные плазменные панели. Об этом сообщила пресс-служба администрации города 21 декабря.

Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел отреставрированный фасад памятника архитектуры XX века. Ранее на его месте находился ДК культуры имени Ильича. Зданию вернули исторический облик и дополнили новейшим оборудованием. Это первое учреждение культуры в городе, которое получило мультимедийные экраны с антивандальной защитой.

На плазменных панелях планируют показывать социально значимую информацию и видеоролики.

Ранее мы рассказали, что в Адмиралтейской районе обрушился исторический фасад бывшей табачной фабрики.

Фото: администрация Санкт-Петербурга