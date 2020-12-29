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На заводе в Новом Девяткино обнаружили труп мужчины
Сегодня, 12:31
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На заводе в Новом Девяткино обнаружили труп мужчины

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Причину смерти предстоит установить.

На заводе АО "Силовые машины" в поселке Новое Девяткино обнаружили труп мужчины с травмой головы. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В полицию 4-го января обратился его коллега. Полицейские установили, что 52-летний мужчина лежал на полу у станка в раскройно-изготовительном цехе. Он проживал в этом же населенном пункте. 

Труп направили в морг для установления причины смерти. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец обнаружил у себя в квартире труп в крови. Мужчину задержали как подозреваемого. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

 

Теги: завод, труп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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