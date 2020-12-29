На заводе в Новом Девяткино обнаружили труп мужчины

Причину смерти предстоит установить.

На заводе АО "Силовые машины" в поселке Новое Девяткино обнаружили труп мужчины с травмой головы. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В полицию 4-го января обратился его коллега. Полицейские установили, что 52-летний мужчина лежал на полу у станка в раскройно-изготовительном цехе. Он проживал в этом же населенном пункте.

Труп направили в морг для установления причины смерти.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец обнаружил у себя в квартире труп в крови. Мужчину задержали как подозреваемого.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com