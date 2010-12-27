Авария обошлась без пострадавших.

В понедельник, 2 декабря, на заснеженном Ропшинском шоссе легковушка вылетела в кювет. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Авария произошла перед съездом перед съездом на трассу "Нарва". Отмечается, что водитель не смог справиться с управлением из-за сильной гололедицы на дороге. По словам очевидцев, в ДТП нет пострадавших.

На месте ожидают соответствующие службы, которые вызволят из кювета автомобиль марки Opel.

Ранее мы сообщали о том, что водитель "скорой" погиб в ДТП в Красноярском крае на трассе "Сибирь".

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Женя Наместникова