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На заснеженном Ропшинском шоссе легковушка вылетела в кювет
Сегодня, 11:19
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IRINA_CHALKINA

На заснеженном Ропшинском шоссе легковушка вылетела в кювет

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Авария обошлась без пострадавших.

В понедельник, 2 декабря, на заснеженном Ропшинском шоссе легковушка вылетела в кювет. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях. 

Авария произошла перед съездом перед съездом на трассу "Нарва". Отмечается, что водитель не смог справиться с управлением из-за сильной гололедицы на дороге. По словам очевидцев, в ДТП нет пострадавших. 

На месте ожидают соответствующие службы, которые вызволят из кювета автомобиль марки Opel.

Ранее мы сообщали о том, что водитель "скорой" погиб в ДТП в Красноярском крае на трассе "Сибирь".

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Женя Наместникова

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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