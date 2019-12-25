Депутаты Ленобласти рассмотрят меры поддержки пострадавшему бизнесу

В пятницу, 10 апреля, в здании правительства Ленобласти проходит 59-е заседание ЗакСа. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.
В мероприятии принимают участие 33 депутата. Они рассмотрят новые поправки в Социальный кодекс, среди которых – принятие мер по содействию малому и среднему бизнесу, который переживает тяжелые времена в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Кроме того, законодатели обсудят закон об административных правонарушениях, пособия и льготы.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленинградской области опровергли информацию о введении сухого закона.
Фото: Пресс-служба ЗакСа Ленинградской области
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