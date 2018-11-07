На заседании МО "Юго-Запад" распылили перцовый баллончик

Депутаты не пострадали, но пришлось организовать повторное заседание.

Первое заседание муниципального совета "Юго-Запад" прошло со скандалом. По сообщениям депутатов, во время избрания нового главы неизвестные хулиганы распылили по комнате содержимое перцового баллончика. Об этом сообщил Znak.com со ссылкой на петербурженку Ирину Жукову.

Заседание состоялось вечером 30 сентября. Известно, что муниципалы успели только выдвинуть кандидатов на пост и выбрать счетную комиссию, когда произошел неприятный инцидент.

Люди стали выбегать из той части, где сидели только депутаты. Кто распылил, неизвестно. Полиция устанавливает, но шансов мало объяснила спикер

В результате атаки никто не пострадал. Однако троим пришлось покинуть собрание. В их числе был и один из претендентов на должность. Заседание продолжилось, но набрать достаточное количество голосов для назначения кандидатам не удалось. До проведения повторных выборов избран временно исполняющий обязанности. Место отдано единороссу Олегу Семенову.

Напомним, что МО "Юго-Запад" после 8 сентября "разделен" между ставленниками депутат Госдумы Вострецова, которые прошли в совет как самовыдвиженцы, представителями "Единой России", "Справедливой России" и КПРФ.

Ранее Piter.tv писал о том, что помощника Вишневского избрали главой МО "Литейный округ".

Фото: Piter.tv

