На заседание МО "Малая Охта" партия "Единой России" вызвала полицию

Сотрудник полиции попытался вывести депутата от фракции "Яблоко".

Вечером во вторник, 12 июля, стало известно, что один из сотрудников полиции сорвал заседание городских депутатов в МО "Малая Охта".

На заседании должно было состояться голосование по проекту решения о сложении полномочий председателя совета Дмитрия Монахова, однако на заседание явился полицейский и попытался вывести с заседания представителя партии "Яблоко" Артёма Голева. Депутату.

Присутствующие возмутились поведением сотрудника, они заметили, что на груди у полицейского отсутствует нагрудный жетон, кроме того, на просьбу предъявить удостоверение мужчина смог продемонстрировать только некую справку. Участники заседания потребовали мужчину покинуть здание, расценив его действия как помехи работы госоргана. Также отмечается, что, если бы депутата фракции "Яблока" вывели, то у оппозиции была бы нехватка голосов.

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Фото: Piter.TV