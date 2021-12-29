Возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство.

На западе Москвы произошла массовая драка мигрантов. Об этом журналистам рассказали представители региональной пресс-службы правоохранительных органов. В настоящее время сотрудники МВД задержали двух подозреваемых. Мужчины доставлены в отделение после инцидента, который произошел по улице Екатерины Будановой. Сведения о происшествии поступили на пульт дежурного вечером 10 февраля.

Произошел конфликт между несколькими гражданами, которые разошлись до приезда наряда полиции. Сотрудники полиции доставили в ОМВД двоих граждан для проверки. пресс-служба МВД по Москве

От одного из доставленных в полицию граждан получено заявление по факту его избиения. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (по части 1 статьи 213 УК РФ). Устанавливаются личности фигурантов расследования и обстоятельства конфликта. По предварительным сведениям, в драке участвовало около десяти человек. Все они являются иностранцами - выходцами из стран ближнего зарубежья. В руках у мигрантов были палки и биты.

В Москве при задержании пьяных мигрантов пострадали полицейские, у одного отобрали дубинку.

Фото: Piter.tv

