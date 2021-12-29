Одного из двух нарушителей удалось поймать.

В Москве при задержании пьяных мигрантов пострадали полицейские, у одного отобрали дубинку. Об этом сообщили представители Telegram-канала Mash. По данным прессы, инцидент зафиксирован в столичном районе Царицыно. На нетрезвую компанию в МВД пожаловались местные жители. Они увидели двух молодых людей, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения на территории детской площадки.

К месту происходящего выехал патруль. Однако предъявить документы нарушители отказались. При попытке задержания иностранцы решили сопротивляться полиции. Они нецензурно выражались и оскорбляли сотрудников правопорядка. У одного из представителей закона мигранты отобрали служебную дубинку. В результате одному из полицейских пришлось достать оружие и начать угрожать открыть огонь по противникам.

В результате конфликт 28-летнего мигранта задержали. Второму нарушителю удалось сбежать. Сотрудникам полиции пришлось вызвать скорую. Позже их госпитализировали с ушибами головы.

В Петербурге двое сотрудников ГИБДД избили 24-летнюю девушку-оперативника.

Фото и видео: Mash

