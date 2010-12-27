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На петербургском заводе нашли тело в футболке "В Питере пить"
Сегодня, 10:39
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nastya960
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На петербургском заводе нашли тело в футболке "В Питере пить"

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В полицию об этом сообщили трое бездомных.

Бездомные сообщили в полицию о том, что нашли в заброшенном здании тело мужчины. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Двое мужчин и женщина, похожие на бездомных, нашли на заброшенном заводе "Эскалатор" тело мужчины в футболке "В Питере пить". На место происшествия отправились сотрудники правоохранительных органов. На бетонном полу складского помещения они нашли мужчину, которому на вид 45 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружили. После первичного осмотра предстоит выяснить личность человека и причину его смерти. 

Ранее в Киришах обнаружили скелет в джинсовой куртке.

Фото: pixabay.com

 

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Теги: бездомные , малый проспект , тело , труп , эскалатор
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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