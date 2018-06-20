Медики сообщают, что петербуржец сломал шею, ноги, ребра и позвоночник.

В понедельник, 22 апреля, на заброшенном заводе "Красный треугольник" молодой человек провалился в шахту. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

В пресс-службе МВД подвердили данный инцидент. Известно, что петербуржец сломал шею, ноги, ребра и позвоночник.

Парень упал с так называемого "к-т" красный треугольник, провалился в шахту лифта, парень жив, скорая сказала что сломал шею, ноги, ребра, позвоночник. Возьмите на справку, он остался инвалидом на всю жизнь из-за глупости сообщает очевидец

В данный момент полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Отметим, что на заводе "Красный треугольник" уже падали люди. Так, в марте 2019 года в шахту провалился 11-летний мальчик. Ребенок хотел сделать "селфи", но оступился. У него диагностировали сломанные ребра и ушиб грудной клетки.

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Фото:дтп и чп петербург/вк, википедия