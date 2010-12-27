На заброшенной территории Таврического сада появились "призраки"

На заброшенной территории в Таврическом саду появились "призраки". Художник Леша Бурстон украсил окна "заброшки" изображением людей.
Свою работу арт-деятель назвал "призраками", которые поселились в давно запущенном помещении, которое когда-то было оранжереей. Как отметил Бурстон, теперь здесь лишь местами виднеются стекла в теплицах.
Художник хочет обратить внимание на то, сколько в городе есть забытых мест, которые можно было бы использовать.
"Оранжереи в Таврическом собираются реконструировать к 2025-му году и создать на их месте общественное пространство, но сколько еще в Питере подобных заброшенных мест, которые можно было бы обустроить под парки, сады и другие центры притяжения?",
- отметил Леша Бурстон.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Буграх на бетонной стене появился легальный стрит-арт.
Фото: предоставлено художником
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