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На заброшенной территории Таврического сада появились "призраки"
Сегодня, 10:40
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nadezhda_sib

На заброшенной территории Таврического сада появились "призраки"

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Метровые изображения людей стали единственными обитателями заброшенного пространства бывшей оранжереи.

На заброшенной территории в Таврическом саду появились "призраки". Художник Леша Бурстон украсил окна "заброшки" изображением людей.

Свою работу арт-деятель назвал "призраками", которые поселились в давно запущенном помещении, которое когда-то было оранжереей. Как отметил Бурстон, теперь здесь лишь местами виднеются стекла в теплицах. 

Художник хочет обратить внимание на то, сколько в городе есть забытых мест, которые можно было бы использовать. 

"Оранжереи в Таврическом собираются реконструировать к 2025-му году и создать на их месте общественное пространство, но сколько еще в Питере подобных заброшенных мест, которые можно было бы обустроить под парки, сады и другие центры притяжения?",

- отметил Леша Бурстон. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Буграх на бетонной стене появился легальный стрит-арт. 

Фото: предоставлено художником

Теги: леша бурстон, призраки, призраки в таврическом, стрит-арт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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