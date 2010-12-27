На заброшенной территории Таврического сада появились "призраки"

Метровые изображения людей стали единственными обитателями заброшенного пространства бывшей оранжереи.

На заброшенной территории в Таврическом саду появились "призраки". Художник Леша Бурстон украсил окна "заброшки" изображением людей.

Свою работу арт-деятель назвал "призраками", которые поселились в давно запущенном помещении, которое когда-то было оранжереей. Как отметил Бурстон, теперь здесь лишь местами виднеются стекла в теплицах.

Художник хочет обратить внимание на то, сколько в городе есть забытых мест, которые можно было бы использовать.

"Оранжереи в Таврическом собираются реконструировать к 2025-му году и создать на их месте общественное пространство, но сколько еще в Питере подобных заброшенных мест, которые можно было бы обустроить под парки, сады и другие центры притяжения?", - отметил Леша Бурстон.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Буграх на бетонной стене появился легальный стрит-арт.

Фото: предоставлено художником