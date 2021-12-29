  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На юго-западе вечером в субботу вырубило свет
Сегодня, 20:38
169
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На юго-западе вечером в субботу вырубило свет

0 0

Сейчас лампы в домах горожан уже включились.

Сегодня, 22 января, проспект Ветеранов, 18, оказался в тьме. В доме выключился свет. Об этом сообщили горожане в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Свечи пришлось зажечь и жильцам дома № 26 по проспекту Ветеранов. Выяснилось, что в электрической будке вблизи указанных домов произошли технические неполадки, очевидцы видели искры. Рядом были замечены и пожарные.

Без электроэнергии жители юго-запада провели 40 минут. В пресс-службе ПАО "Россети Ленэнерго" пояснили, что на оборудовании 6 кВ произошло нарушение. Бригада провела работы и к 19:03 в квартиры петербуржцев вернулся свет. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что стали известны худшие районы по уборке снега и льда в Петербурге.

Фото: Pexels 

 

Теги: авария, вырубило свет, пожарные, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии