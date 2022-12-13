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На юго-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар

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Площадь возгорания увеличилась до 1800 квадратных метров.

На юго-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в районе завода "Москвич". Огонь вспыхнул за парковкой предприятия и охватил мусорную свалку. Площадь возгорания увеличилась до 1800 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 109 человек и 32 единицы техники. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что экипажи вертолетов Ми-8 ликвидируют пожары вблизи населенных пунктов в Свердловской области.

Видео: Telegram / Mash

Теги: завод, москва, москвич, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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