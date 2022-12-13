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Экипажи вертолетов Ми-8 ликвидируют пожары вблизи населенных пунктов в Свердловской области

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За одну летную смену экипажи совершают до 12 сбросов воды общим объемом около 50 тонн.

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 ликвидируют пожары вблизи населенных пунктов в Свердловской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео три вертолета соединения ВВС и ПВО сбрасывают воду на очаги пожаров в районах населенных пунктов Полевской, Мраморское и Суворы. За одну летную смену экипажи совершают до 12 сбросов воды общим объемом около 50 тонн. Всего военнослужащими ЦВО и сотрудниками МЧС локализовано более 20 очагов на общей площади около 20 тысяч гектар.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52.

Видео: Минобороны России

Теги: вертолеты, ми-8, минобороны россии, пожары, свердловская область, экипажи
Категории: Лента новостей, Новости России,

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