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На юго-востоке Москвы произошёл пожар в новостройке

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Источник возгорания находится на первом этаже.

На юго-востоке Москвы, в строящемся жилом комплексе в Лефортово, произошёл пожар в новостройке. Об этом пишет "360" со ссылкой на собственные источники в экстренных органах.

Возгорание зафиксировано по адресу: улица Краснознаменская 13, корпус 12.

По информации издания, внутри здания, из которого идёт чёрный дым, могут быть люди. Известно, что источник пожара находится на первом этаже.

Ранее мы писали, что почти 20 спасателей тушили горящие постельные принадлежности в квартире на Демьяна Бедного.

Видео: TG / Москва сейчас

Теги: лефортово, москва, пожар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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