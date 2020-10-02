На юго-востоке Москвы произошёл пожар в новостройке

Источник возгорания находится на первом этаже.

На юго-востоке Москвы, в строящемся жилом комплексе в Лефортово, произошёл пожар в новостройке. Об этом пишет "360" со ссылкой на собственные источники в экстренных органах.

Возгорание зафиксировано по адресу: улица Краснознаменская 13, корпус 12.

По информации издания, внутри здания, из которого идёт чёрный дым, могут быть люди. Известно, что источник пожара находится на первом этаже.

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