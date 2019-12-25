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Почти 20 спасателей тушили горящие постельные принадлежности в квартире на Демьяна Бедного
Сегодня, 9:24
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nadezhda_sib

Почти 20 спасателей тушили горящие постельные принадлежности в квартире на Демьяна Бедного

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О пострадавших не сообщалось.

Ранним утром в квартире жилого дома на Демьяна Бедного произошел пожар. На ликвидацию огня потребовалось менее получаса, сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел в доме №16, корпус 1. В отдельной четырехкомнатной квартире площадью 60 кв.метров загорелись постельные принадлежности и обстановка на площади 4 кв. метров.

Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации привлекалось 17 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в четверг спасатели тушили холодильник и "Газель". 

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб

Теги: пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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