Почти 20 спасателей тушили горящие постельные принадлежности в квартире на Демьяна Бедного

О пострадавших не сообщалось.

Ранним утром в квартире жилого дома на Демьяна Бедного произошел пожар. На ликвидацию огня потребовалось менее получаса, сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел в доме №16, корпус 1. В отдельной четырехкомнатной квартире площадью 60 кв.метров загорелись постельные принадлежности и обстановка на площади 4 кв. метров.

Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации привлекалось 17 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в четверг спасатели тушили холодильник и "Газель".

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб