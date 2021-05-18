Пострадали четыре человека.

На юго-востоке Москвы несовершеннолетний водитель сбил людей на тротуаре. Об этом рассказали представители регионального главка полиции. В МВД заявили, что шофер не справился с управлением транспортным средством около дома 32/1 по Волгоградскому проспекту. Пострадавшими к настоящему времени считаются четыре человека. Ранее в СМИ заявляли только о трех травмированных. Все они имеют незначительные ранения.

На Волгоградском проспекте в районе дома 32/1, предварительно, водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего выехал на тротуар, где совершил наезд на трех пешеходов. источник ТАСС

За рулем машины оказался 17-летний студент колледжа. У молодого человека не было водительских прав. Прокуратура по Москве начала проверку ситуации по нарушению ПДД. В случае необходимости специалисты предпримут меры реагирования.

Ночью в Петербурге столкнулись машины из-за неработающего светофора.

Фото и видео: TG / Life Shot