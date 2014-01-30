На юго-востоке Москвы машина сбила женщину с ребенком

На юго-востоке Москвы машина сбила пешеходов. Автомобиль, отброшенный после ДТП на тротуар на Волгоградском проспекте, сбил женщину с ребенком. Соответствующее заявление сделали представители региональной прокуратуры. В настоящее время известно, что пострадавший мальчик получил тяжелые травмы. Инцидент зафиксирован утром 29 августа. В автомобильной аварии участвовали грузовой автомобиль Renault и иномарка Hyundai Porter
Hyundai Porter т удара вылетел на тротуар, где находились пешеходы. В результате дорожной аварии пострадали женщина и ее семилетний сын, находившиеся на тротуаре.
пресс-служба прокуратуры по Москве
По предварительной информации, водитель большегрузного транспорта попытался совершить разворот, который на данном участке движения запрещен.
Прокуратура Петербурга добилась взыскания 100 тысяч рублей для потерпевшего в ДТП ребенка.
Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы
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