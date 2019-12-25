На юго-восточном направлении КАД собралась масштабная пробка

Скопление машин вызвано дорожным ремонтом и двумя ДТП.

В пятницу, 21 августа, на внутреннем кольце КАД в Петербурге собралась внушительная пробка. Как сообщают очевидцы в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", причиной скопления автомобилей стали две аварии у подъезда к автодороге.

Известно, что одно из ДТП, спровоцировавших затор, произошло недалеко от Софийской улицы. Там же проходит дорожный ремонт.

Еще одно происшествие с участием "легковушки" и фуры случилось за 1 километр до места первой аварии.

На данный момент о наличии и состоянии пострадавших ничего не известно.

Ранее мы рассказали о том, что на проспекте Славы произошло массовое ДТП на встречных полосах.

Фото: ВКонтакте / spb_today