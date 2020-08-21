Видео: на проспекте Славы произошло массовое ДТП на встречных полосах

Один из автомобилей перевернулся после столкновения.

Водитель на черной машине выехал на встречную полосу и собрал массовое ДТП на проспекте Славы. Момент аварии попал на видео.

На кадрах видно, что на на трассе столкнулись два автомобиля, один из них "догнал" другого. Легковушка перевернулась, по всей видимости, она перевозила алкоголь.

Другое авто врезалось в дорожное ограждение и вылетело на встречную полосу, где встретилось еще с двумя машинами. На данный момент сведения о пострадавших не поступали.

На участке проспекта Славы от Пражской улицы до Витебского проспекта образовалась пробка.

Ранее Piter.TV опубликовал видео, на котором легковой автомобиль пробил дорожное ограждение на Проспекте Просвещения.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK