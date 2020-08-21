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На проспекте Просвещения несущийся автомобиль снёс дорожные ограждения

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О состоянии водителя ничего неизвестно.

Вечером в четверг, 20 августа, на проспекте Просвещения произошло ДТП: автомобиль влетел в дорожные ограждения В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

Как именно иномарка врезалась в ограждения, неясно. Понятно лишь то, что автомобиль нёсся на огромной скорости, и сам удар о конструкции был очень сильным. На видео заметно, как к пострадавшей машине бежит автомобилист из иномарки, остановившейся возле автобусной остановки. Очевидцы в соцсетях сообщили, что водитель авто остался жив, но его состояние не уточняется.

Машину, как и ограждения, сильно покорёжило.

Ранее мы писали, что в результате серьезного ДТП на 89 километре КАД пострадали дети.

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, ограждение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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