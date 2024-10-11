На юге Приморья истощенный дальневосточный леопард вышел к людям

Эксперты планируют помочь дикой кошке.

В южной части Приморского края истощенный дальневосточный леопард вышел к людям. Соответствующее заявление сделали сотрудники национального парка "Земля леопарда". Известно, что эксперты намерены временно изъять дикое животное из природной среды ради спасения. Несколько раз зверь был замечен около автомобильной трассы. Ранее животное вело себя естественно и было в хорошей форме. Однако на последних кадрах дикая кошка заметно похудела, ее шерсть потускнела, а реакция стала заторможенной.

Леопард, состояние которого вызывает опасение экспертов, попал на видео у трассы в Уссурийском городском округе. За данной особью специалисты наблюдали и ранее, но теперь его состояние резко изменилось. пресс-служба нацпарка в ДФО

Предположительно, в настоящее время хищник находится в угнетенном физическом состоянии. Этот процесс может быть вызван неспособностью кошки эффективно охотиться, либо недостаточной кормовой базой. Специалисты не исключают того, что у самца может быть инфекционное заболевание, которое привело к снижению массы тела и поведенческим изменениям.

Многодетная самка леопарда впервые попала на фото с детенышем в Приморье.

Фото и видео: Telegram / "Земля леопарда" — Дирекция заповедников