На юге Петербурга задержали троих мужчин и девушку за проникновение на завод

Четверо горожан ворвались на машиностроительное предприятие в Московском районе.

В Санкт-Петербурге четыре человека были задержаны после незаконного проникновения на машиностроительный завод на Варшавской улице в Московском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел ночью 14 октября, когда неизвестные проникли на территорию завода и в одно из служебных помещений, где разбили камеру видеонаблюдения. Сработала тревожная сигнализация, после чего группа попыталась скрыться, но их приметы были переданы дежурным нарядам вневедомственной охраны.

Злоумышленников удалось задержать по горячим следам. В отдел полиции доставили троих мужчин 19, 21 и 27 лет, а также 21-летнюю девушку. В рюкзаке у подозреваемых обнаружили веревки, различные инструменты и аккумуляторную угловую шлифовальную машину.

Цель проникновения на охраняемый объект устанавливают сотрудники полиции.

Фото: Росгвардия по Петербургу и Ленобласти