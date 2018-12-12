На Воздухоплавательной водитель Jaguar насмерть сбил пешехода и скрылся

Водитель объявлен в розыск.

В Санкт-Петербурге разыскивают водителя автомобиля "Ягуар", который сбил насмерть мужчину в Московском районе города. Об этом сообщил отдел пропаганда ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошла в 11:40 около дома №13 по улице Воздухоплавательной. Неизвестный водитель наехал на 58-летнего мужчину вне зоны пешеходного перехода. Из-за удара мужчина отлетел под колеса другого автомобиля.

Пострадавший умер в машине скорой. Водитель "Ягуара" скрылся с места ДТП.

В первый день осени в Василеостровском районе машина сбила велосипедиста с пассажиром.

Фото: pixabay