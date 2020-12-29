У кафе на Звездной улице неизвестные похитили мигранта

Молодой человек заступился за свою знакомую, к которой приставали посторонние.

Рано утром 25 января в Московском районе Петербурга похитили мигранта. Об этом рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 30-летняя уроженка Узбекистана. Она рассказала, что около 6 часов утра возле кафе на Звездной улице к ней стали приставать незнакомцы. За женщину заступился ее друг.

Спустя некоторое время на место происшествия приехал черный Hyundai Solaris. Из автомобиля вышли молодые люди таджикской национальности, усадили защитника в авто и увезли в неизвестном направлении.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Ленобласти годовалая девочка отравилась наркотиками.

Фото: pixabay.com