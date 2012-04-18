Популярная сеть универсамов займется оптовыми продажами

Первый магазин в формате cash&carry откроется на юге Петербурга.

Известная российская сеть универсамов "Магнит" откроет свой первый оптовый магазин в формате cash&carry, сообщила "Фонтанка". Ритейлер уже арендовал площадку в 2000 квадратных метров в одном из торговых центров на Пулковском шоссе, первый "Магнит Опт" планируется открыть 19 декабря.

На новой площадке компания намерена установить самые низкие цены среди всех своих точек у дома и большинства конкурентов по соседству. Также в оптовом магазине будет действовать скидка, зависящая от размера покупаемой партии: от 5% до 25% петербуржцы смогут сэкономить, если купят три и более единицы одного товара. Закупаться смогут как запасливые обыватели, так и профессиональные клиенты, занимающиеся собственными торговыми точками.

На данный момент уже 23 подобные оптовые точки работают в трех регионах России.

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Фото: Piter.TV