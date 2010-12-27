Петербургский ритейлер откроет кофейни под собственным брендом

До конца следующего года в городе может появиться около 10 новых заведений.

Петербургский ритейлер "Реалъ" займется развитием сети кофеен под своим брендом, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на владельца сети Александра Мышинского. Заведения с посадочными зонами и в формате "навынос" ритейлер планирует открывать внутри собственных магазинах и на арендованных площадках. Первое открыли в ноябре в маркете на Лесном проспекте.

Главная идея кофеен заключается в том, чтобы покупатель, заходя за стаканчиком напитка и выпечкой, докупал что-то в том же торговом зале. Мышинский отметил, что в пока единственной кофейне напитки покупают охотнее, чем в автоматах, расположенных в магазинах.

Подобные проекты взялись развивать и другие участники продовольственного рынка. Привычные петербуржцам магазины сетей "у дома" уже начали продажу кофе и выпечки непосредственно вблизи торговых залов. Новшество положительно влияет на общий чек ритейлера.

Популярная сеть продуктовых магазинов у дома разовьет франшизу.

Фото: Piter.TV