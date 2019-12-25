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На юге Петербурга открыто движение по обходу Красного Села протяженностью 8 км
Сегодня, 14:23
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На юге Петербурга открыто движение по обходу Красного Села протяженностью 8 км

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Ранее у проспекта Ленина не было дублера, и весь поток приходился на одну дорогу.

В Петербурге открыли рабочее движение по Ивангородскому проспекту. Дороги в обход Красного Села ждали многие жители района.

На церемонии открытия губернатор Александр Беглов сказал о том, что новая дорога выведет весь автопоток на Кингисепп и далее на Ивангород и Нарву, передала пресс-служба Смольного. Ранее весь транспортный поток проходил через проспект Ленина. 

Дорога состоит из 4 полос — по 2 полосы в каждую сторону. Общая протяженность проспекта — почти 8 км. На остановочные павильонах есть возможность зарядить телефон. 

Кроме того, строители установили современное освещение, оборудовали ливневую канализацию, смонтировали очистные сооружения. 

В этом году планируется открыть путепровод на улице Свободы. Сегодня запустили движение по Лиговскому путепроводу. 

Фото: ВКонтакте / Алексей Красносельский

Теги: дорога, обход красного села
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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