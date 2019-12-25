На юге Петербурга открыто движение по обходу Красного Села протяженностью 8 км

Ранее у проспекта Ленина не было дублера, и весь поток приходился на одну дорогу.

В Петербурге открыли рабочее движение по Ивангородскому проспекту. Дороги в обход Красного Села ждали многие жители района.

На церемонии открытия губернатор Александр Беглов сказал о том, что новая дорога выведет весь автопоток на Кингисепп и далее на Ивангород и Нарву, передала пресс-служба Смольного. Ранее весь транспортный поток проходил через проспект Ленина.

Дорога состоит из 4 полос — по 2 полосы в каждую сторону. Общая протяженность проспекта — почти 8 км. На остановочные павильонах есть возможность зарядить телефон.

Кроме того, строители установили современное освещение, оборудовали ливневую канализацию, смонтировали очистные сооружения.

В этом году планируется открыть путепровод на улице Свободы. Сегодня запустили движение по Лиговскому путепроводу.

Фото: ВКонтакте / Алексей Красносельский